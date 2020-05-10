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Пихаленок: Я уже в топ-команде. Осталось играть, проявлять себя и показывать все, на что способен
А также назвал тех, у кого лучший в Шахтере удар
Хавбек "Шахтера" Александр Пихаленок рассказал, кому сложнее забить в команде и под каким номером хотел бы играть.
– У кого в "Шахтере" лучший удар?
– У Тайсона, Майкона, Коноплянки… Да много у кого! Тете тоже щекой хорошо исполняет. Так что практически у всех, особенно у нападающих.
– Под каким номером мечтаешь играть?
– Многие нравятся: 8-й, 10-й. Сейчас у меня 76-й – год рождения моего отца. Эта цифра тоже нравится, пока не хочу менять и даже об этом думать.
– В каких топ-чемпионате и топ-команде ты хотел бы играть?
– Я уже в топ-команде. Теперь осталось играть, проявлять себя и показывать все, на что способен.
– Кому сложнее забить, Пятову или Трубину?
– Пятов на опыте: иногда ты только замахиваешься, а он уже в том углу. Сразу видит, куда хочешь ударить. У Трубина огромный потенциал, огромный рост. Это тоже топовый вратарь. Его выпускали в матчах УПЛ, и он отлично отыграл.
– У кого из молодежки "Шахтера" большие перспективы раскрыться?
– Наверное, это Михаил Мудрик. Еще Георгий Судаков – тоже за ним наблюдал. А вообще много ребят. В дубле сейчас хорошая команда.
– Каким видишь свое будущее в "Шахтере"? К чему стремишься?
– Я надеюсь, что мне дадут шанс проявить себя. Очень хочу здесь остаться. Это мой родной клуб. Я с семи лет в "Шахтере", очень хочу закрепиться, чтобы дальше за него выступать. Стремлюсь играть на топ-уровне в любимом клубе.