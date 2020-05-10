Игроки Динамо сдали тесты на коронавирус

На этой неделе Кабинет министров Украины объявил о первом этапе послабления карантинных мер, принятых для нераспространения пандемии COVID-19, с 11 мая. Среди прочего, с понедельника правительство снимает запрет на тренировки профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемиологических мероприятий.

Игроки киевского "Динамо", которые пока поддерживают форму индивидуально, готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, сдали тесты на COVID-19. К счастью, результаты тестов у всех отрицательные, все здоровы и готовы приступить к командным тренировкам.