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Игроки Динамо сдали тесты на коронавирус

Премьер-лига
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К счастью, все они дали отрицательные результаты

Игроки Динамо сдали тесты на коронавирус
Новина українською

На этой неделе Кабинет министров Украины объявил о первом этапе послабления карантинных мер, принятых для нераспространения пандемии COVID-19, с 11 мая. Среди прочего, с понедельника правительство снимает запрет на тренировки профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемиологических мероприятий.

Игроки киевского "Динамо", которые пока поддерживают форму индивидуально, готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, сдали тесты на COVID-19. К счастью, результаты тестов у всех отрицательные, все здоровы и готовы приступить к командным тренировкам.

"На протяжении двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов. Мы получили результаты, все они отрицательные. В дальнейшем мы будем следовать регламенту относительно этого вопроса, который должна утвердить Ассоциация футбола. Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем", – сообщил клубному сайту врач первой команды Андрей Шморгун.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
сайт Динамо
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