Директор ДЮФШ Динамо: Пытаемся делать все, чтобы выйти из этой вынужденной паузы

Директор ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского Александр Ищенко рассказал, как сейчас работает детско-юношеская школа киевлян.

"Прежде всего скажу, что в предыдущие годы мы всегда собирались не в сентябре, а 1-го августа: дети заезжали в летний лагерь на базе в Конча-Заспе или на Нивках. Как только будет разрешено тренироваться в командах и находиться детям в коллективе (у нас группы по 23 человека, а в целом, на базе на Нивках проживает 54-62 человека из разных регионов), мы их соберем. Если бы это произошло, например, завтра, мы бы пешком и босиком прибежали бы на базу – и футболисты, и тренеры. Каждый день я отвечаю минимум на 20 звонков от родителей с единственным вопросом: "Ну, когда?". К сожалению, мы оказались заложниками ситуации, и без разрешения "сверху" не можем предпринять никаких действий.

Контактируем с ребятами в том же режиме, что и раньше. Проводятся индивидуальные занятия на технику владения мячом на ограниченных участках. Это и жонглирование мяча, и подъем мяча с пола, переступы и т.д. на расстоянии 2-3-х метров.

Надеемся на послабления условий карантина с 11-го мая и переходим на новый этап. Рассчитываем, что ребята смогут тренироваться в двойках, а это уже совсем другое дело: можно увеличить пространство, выполнять упражнения в парах и хоть как-то обозначать единоборства и сопротивление. Это, однозначно, поднимет тонус ребят. Тренировки усложнятся и станут более объемными. Дети сами организуются быстро, их даже не нужно агитировать.

Два специалиста, которые работают в нашей школе – Рамон и Гильерме – также активно участвуют в организации занятий, составлении конспектов, еще наши дети участвовали в международном конкурсе, организованном Балтийской футбольной школой, и стали победителями. Словом, мы пытаемся делать все, чтобы выйти из этой вынужденной паузы, связанной с карантином, с наименьшими потерями. Конечно, ничто не заменит предыгровой подготовки или самой игры, но наша задача состоит в том, чтобы уменьшить негативное влияние сложившихся обстоятельств. Даем ребятам и их родителям психологическую и методическую информацию, чтобы они чувствовали себя нужными.", - поделился Александр Ищенко.