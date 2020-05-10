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Фернандиньо: Против Динамо всегда было тяжело играть, но особенно против Милевского
Бразилец вспомнил поединки украинского классического
Бывший хавбек донецкого "Шахтера" Фернандиньо, а ныне игрок "Манчестер Сити" вспомнил матчи против киевского "Динамо", когда выступал в Украине.
"С "Динамо" в принципе тяжело играть, но особенно, когда был Милевский.
Мне очень нравился его стиль игры, против него тяжело было играть", – рассказал Фернандиньо.
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Источник:"Великий Футбол"
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