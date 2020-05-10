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Фернандиньо: Против Динамо всегда было тяжело играть, но особенно против Милевского

Премьер-лига
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Бразилец вспомнил поединки украинского классического

Фернандиньо: Против Динамо всегда было тяжело играть, но особенно против Милевского
Новина українською

Бывший хавбек донецкого "Шахтера" Фернандиньо, а ныне игрок "Манчестер Сити" вспомнил матчи против киевского "Динамо", когда выступал в Украине.

"С "Динамо" в принципе тяжело играть, но особенно, когда был Милевский.

Мне очень нравился его стиль игры, против него тяжело было играть", – рассказал Фернандиньо.

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В статье: Фернандиньо Артем Милевский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
"Великий Футбол"
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