Фернандиньо: Против Динамо всегда было тяжело играть, но особенно против Милевского

Бывший хавбек донецкого "Шахтера" Фернандиньо, а ныне игрок "Манчестер Сити" вспомнил матчи против киевского "Динамо", когда выступал в Украине.

"С "Динамо" в принципе тяжело играть, но особенно, когда был Милевский.

Мне очень нравился его стиль игры, против него тяжело было играть", – рассказал Фернандиньо.