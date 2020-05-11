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Фернандиньо ответил на вопрос о своем будущем после завершения контракта с Ман Сити
И возможную тренерскую работу в "Шахтере"
Игрок "Шахтера" в 2005-2013 годах, а сегодня - центральный защитник и опорник "Манчестер Сити", футболист сборной Бразилии Фернандиньо ответил на вопрос о том, чем будет заниматься после того, как завершится его контракт с манчестерским клубом.
Сейчас у Ферны с англичанами соглашение на год.
Мои планы на будущее - продолжать играть в футбол. Пока не знаю, где. Когда завершится контракт здесь, мы сядем с семьей, подумаем обо всем и примем правильное решение.
Бразилец надеется играть в футбол максимально долго.
- Пока у меня будет мотивация тренироваться каждый день и играть каждые выходные, я буду это делать
- Хотел бы работать тренером в будущем?
- Даже не знаю ...Но все возможно.
- Может главным тренером "Шахтера"?
- Предыдущий вопрос подходит и к этому.