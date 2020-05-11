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Фернандиньо ответил на вопрос о своем будущем после завершения контракта с Ман Сити

Премьер-лига
(1 голосов)

И возможную тренерскую работу в "Шахтере"

Фернандиньо ответил на вопрос о своем будущем после завершения контракта с Ман Сити
Новина українською

Игрок "Шахтера" в 2005-2013 годах, а сегодня - центральный защитник и опорник "Манчестер Сити", футболист сборной Бразилии Фернандиньо ответил на вопрос о том, чем будет заниматься после того, как завершится его контракт с манчестерским клубом.

Сейчас у Ферны с англичанами соглашение на год.

Мои планы на будущее - продолжать играть в футбол. Пока не знаю, где. Когда завершится контракт здесь, мы сядем с семьей, подумаем обо всем и примем правильное решение.

Бразилец надеется играть в футбол максимально долго.

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- Пока у меня будет мотивация тренироваться каждый день и играть каждые выходные, я буду это делать

- Хотел бы работать тренером в будущем?

- Даже не знаю ...Но все возможно.

- Может главным тренером "Шахтера"?

- Предыдущий вопрос подходит и к этому.

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В статье: Фернандиньо Шахтер (Донецк) Манчестер Сити (Англия)
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Источник:
Великий футбол

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