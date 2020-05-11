Кривцов прокомментировал приемущество Вольфсбурга над Шахтером в готовности

Сергея Кривцова, центрального защитника "Шахтера", спросили, сколько времени нужно команде на возвращение в игру.

Защитник убежден, что 2-3 недель будет вполне достаточно.

Мы же индивидуально тренировались - полного отдыха у нас не было.

Пока "Шахтер", по словам Сергея, к полноценным тренировкам не возвращался.

Сначала полный медосмотр, тесты на коронавирус. А от результатов будет зависеть возвращение к тренировкам. Пока конкретики от клуба нет, есть группы для тренировок, медосмотр. Будем ждать результата анализов.

Кривцова спросили, насколько значительным будет преимущество немецкого "Вольфсбурга", соперника "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы. Ведь тренировки в Германии уже возобновились, а вскоре возобновятся и соревнования в Бундеслиге.

Думаю, превосходство не будет значительным. И зимой, когда был первый матч, у них чемпионат был в разгаре, а у нас это была первая официальная игра после зимней паузы в УПЛ. Поэтому для нас готовность "Вольфсбурга" не должна быть проблемой. Главное - ответственно подойти к игре и подготовиться.

Напомним, что в первом матче до карантина "Шахтер" на выезде одержал победу над "Вольфсбургом" 2:1.