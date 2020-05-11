Как в Александрии происходит подписание новых футболистов - роль Шарана

Главного тренера "Александрии" Владимира Шарана спросили, как в клубе технически работают с отбором игроков.

Коуч отметил, что его роль в этом аспекте является главной.

Мы выбираем, смотрим, агенты предлагают. Если мы знаем футболиста - узнаем, кто агент, разговариваем. Если у игрока есть желание играть, а не просто находиться в клубе - это самое главное.

С президентом обсуждается каждый футболист, которого мы подписываем. Смотрим финансовые условия.