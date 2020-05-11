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Как в Александрии происходит подписание новых футболистов - роль Шарана
Главный принцип - "не находиться в клубе, а играть"
Главного тренера "Александрии" Владимира Шарана спросили, как в клубе технически работают с отбором игроков.
Коуч отметил, что его роль в этом аспекте является главной.
Мы выбираем, смотрим, агенты предлагают. Если мы знаем футболиста - узнаем, кто агент, разговариваем. Если у игрока есть желание играть, а не просто находиться в клубе - это самое главное.
С президентом обсуждается каждый футболист, которого мы подписываем. Смотрим финансовые условия.
А подписывает уже непосредственно директор "Александрии" Дмитрий Китаев. Он занимается всеми документальными моментами.
Стараемся брать футболистов на просмотр, а потом принимать решение.