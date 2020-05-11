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Как в Александрии происходит подписание новых футболистов - роль Шарана

Премьер-лига
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Главный принцип - "не находиться в клубе, а играть"

Как в Александрии происходит подписание новых футболистов - роль Шарана
Новина українською

Главного тренера "Александрии" Владимира Шарана спросили, как в клубе технически работают с отбором игроков.

Коуч отметил, что его роль в этом аспекте является главной.

Мы выбираем, смотрим, агенты предлагают. Если мы знаем футболиста - узнаем, кто агент, разговариваем. Если у игрока есть желание играть, а не просто находиться в клубе - это самое главное.

С президентом обсуждается каждый футболист, которого мы подписываем. Смотрим финансовые условия.

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А подписывает уже непосредственно директор "Александрии" Дмитрий Китаев. Он занимается всеми документальными моментами.

Стараемся брать футболистов на просмотр, а потом принимать решение.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Сергей Кузьменко Дмитрий Китаев
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Источник:
football.ua

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