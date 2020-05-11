Хавбек-волейболист в Динамо. Любит матчи Киев-Баскета и игру Леброна Джеймса

Центральный хавбек "Динамо" Александр Андриевский рассказал о любимых видах спорта вне футбола.

- Интересуюсь теннисом, НХЛ, НБА. Когда есть интересные матчи по этим видам спорта, обязательно смотрю.

- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

- На карантине играю в FIFA. Мне нравится киберспорт. И сейчас есть время, чтобы играть.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?

- Импонируют, безусловно, баскетболист Леброн Джеймс и теннисист Роджер Федерер.

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- Занимался в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Никогда не занимался другими видами спорта. Всегда целенаправленно играл в футбол и уделял этому максимальное количество времени. Разве что в школе в волейбол играл. И сейчас летом играю в пляжный волейбол.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?

- За рубежом нигде не был. А вот в Украине ходил на хоккейные и баскетбольные матчи. Очень запомнились игры Евролиги с участием "Киев-Баскета". Хорошая атмосфера была.