Фернандиньо радуется, что сумел помочь Степаненко и общается с половиной игроков Шахтера

Опорник сборной Бразилии, экс-игрок "Шахтера "(2005-2013 годы), а теперь - футболист "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал об общении с бывшими партнерами из донецкой команды.

Бразилец отметил, что Дарио Срна и Вячеслав Шевчук - те, с кем он прежде всего поддерживает контакт.

Минимум раз в неделю связываемся. Провел в "Шахтере" хорошие 8 лет, общаюсь с Тайсоном, Мораесом, Марлосом, ребятами, которые играли, когда я там был, - Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо. Мирча Луческу? Конечно, мы говорим с ним постоянно, он планировал приехать в Англию.

Отреагировал Фернандиньо и на то, что Тарас Степаненко считает его лучшим легионером в чемпионате Украины.

Конечно, это очень радует и всегда очень приятно. "Степа", когда начал играть с нами, многому научился. Радуюсь уровню футбола, который он демонстрирует сегодня. Рад, что помог ему в прошлом.

"Ферна" выразил свою готовность принять участие в прощальном матче Дарио Срны на "Донбасс Арене" после освобождения Украиной оккупированной Россией территории.