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Фернандиньо радуется, что сумел помочь Степаненко и общается с половиной игроков Шахтера
И готов сыграть на украинской "Донбасс Арене"
Опорник сборной Бразилии, экс-игрок "Шахтера "(2005-2013 годы), а теперь - футболист "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал об общении с бывшими партнерами из донецкой команды.
Бразилец отметил, что Дарио Срна и Вячеслав Шевчук - те, с кем он прежде всего поддерживает контакт.
Минимум раз в неделю связываемся. Провел в "Шахтере" хорошие 8 лет, общаюсь с Тайсоном, Мораесом, Марлосом, ребятами, которые играли, когда я там был, - Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо.
Мирча Луческу? Конечно, мы говорим с ним постоянно, он планировал приехать в Англию.
Отреагировал Фернандиньо и на то, что Тарас Степаненко считает его лучшим легионером в чемпионате Украины.
Конечно, это очень радует и всегда очень приятно. "Степа", когда начал играть с нами, многому научился. Радуюсь уровню футбола, который он демонстрирует сегодня. Рад, что помог ему в прошлом.
"Ферна" выразил свою готовность принять участие в прощальном матче Дарио Срны на "Донбасс Арене" после освобождения Украиной оккупированной Россией территории.
Конечно, это прекрасное желание - вернуться в Донецк. В прошлом году мы обсуждали проведение такого поединка, празднование 10-летия победы в Кубке УЕФА ...Но из-за войны это было невозможно. И я думаю, что это будет в наших планах и в будущем такой матч состоится.