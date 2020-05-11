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Фернандиньо радуется, что сумел помочь Степаненко и общается с половиной игроков Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

И готов сыграть на украинской "Донбасс Арене"

Фернандиньо радуется, что сумел помочь Степаненко и общается с половиной игроков Шахтера
Новина українською

Опорник сборной Бразилии, экс-игрок "Шахтера "(2005-2013 годы), а теперь - футболист "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал об общении с бывшими партнерами из донецкой команды.

Бразилец отметил, что Дарио Срна и Вячеслав Шевчук - те, с кем он прежде всего поддерживает контакт.

Минимум раз в неделю связываемся. Провел в "Шахтере" хорошие 8 лет, общаюсь с Тайсоном, Мораесом, Марлосом, ребятами, которые играли, когда я там был, - Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо.

Мирча Луческу? Конечно, мы говорим с ним постоянно, он планировал приехать в Англию.

Отреагировал Фернандиньо и на то, что Тарас Степаненко считает его лучшим легионером в чемпионате Украины.

Конечно, это очень радует и всегда очень приятно. "Степа", когда начал играть с нами, многому научился. Радуюсь уровню футбола, который он демонстрирует сегодня. Рад, что помог ему в прошлом.

"Ферна" выразил свою готовность принять участие в прощальном матче Дарио Срны на "Донбасс Арене" после освобождения Украиной оккупированной Россией территории.

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Конечно, это прекрасное желание - вернуться в Донецк. В прошлом году мы обсуждали проведение такого поединка, празднование 10-летия победы в Кубке УЕФА ...Но из-за войны это было невозможно. И я думаю, что это будет в наших планах и в будущем такой матч состоится.

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В статье: Тарас Степаненко Мирча Луческу Вячеслав Шевчук Фернандиньо Дарио Срна Донбасс Арена Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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