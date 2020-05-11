Шаран: В интервью никогда не назову фамилии, если футболист плохо сыграл

Коучу "Александрии" Владимиру Шарану напомнили недавнюю историю, когда после поражения от "Колоса" и ничьей с ФК "Львов" он резко высказался о некоторых игроках своей команды - без фамилий.

- Если вы заметили, я никогда в интервью не называю фамилии, если футболист плохо сыграл. Я говорю в общем, потому что это все эмоции. Это были эмоции после "Колоса". Тогда давался шанс очень многим ребятам, которые не играли некоторое время, не попадали в основной состав или вообще в заявку. Я был шокирован, потому что вроде бы дается шанс, а они не отрабатывают так, как хотелось бы!

Можно быть не готовым (хотя я считаю, что функционально все были на хорошем уровне, мы на сборе давали достаточно практики), но самоотдача должна быть всегда! Я считаю, что был прав, потому что был серьезный разговор после этой игры, некоторые после нее не попали в заявку.

Через несколько игр, увидев это, ребята поняли, что нужно отдаваться игре на футбольном поле. А потом уже и картинка была другая, они осознали, что надо было. Фамилии я не называл и не буду, но все все прекрасно поняли.

То же после ФК "Львов", когда я сказал, что центрального защитника переведу в дубль. Там я не выдержал, потому что второй матч подряд... и мы так сыграли. Три очка со "Львовом" нужно было брать! Затем люди осознают, все прекрасно понимают и приходят совсем другие после таких, скажем так, наказаний. Финансово я никогда никого не наказывал, никогда.