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Динамо объявило о возвращении к тренировкам
Первая - уже завтра
На вторник, 12 мая, запланировано долгожданное для игроков киевского "Динамо" возвращение к полноценном тренировочном процессе.
Команда соберется на НТБ "Динамо" в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантина в Украине.
Общекомандное тренировки, напоминают в клубе, были прекращены 18 марта, когда в Украине временно запретили все футбольные соревнования, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме из предоставленной тренерским штабом программой. Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.
Сегодня, 11 мая, стартовал первый этап ослабления карантинных мероприятий. Среди прочего, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
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