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За время карантина игрок ФК Львов стал отцом и пережил первые бессонные ночи

Премьер-лига
(3 голосов)

А теперь отправил жену в Ивано-Франковск

За время карантина игрок ФК Львов стал отцом и пережил первые бессонные ночи
Новина українською

Во время карантина в семье полузащитника "сине-золотых львов" Владислава Приймака произошло пополнение - жена Татьяна родила дочь. Девочку назвали Мартой.

- Не знаю, есть ли у всех такое ощущение, но у меня оно было ...Особенно в первые несколько дней. Привыкал. Это что-то новое, даже не верилось. Но могу сказать, что я и жена чувствуем себя самыми счастливыми в мире, когда смотрим на дочь. Это что-то.

- Карантин, пожалуй, пошел в таком случае на пользу, ведь ты должен больше времени проводить с семьей.

- Конечно, у меня были свои плюсы в этом карантине. Потому что я мог больше помочь жене с дочкой. Даже по ночам мог просыпаться. Ведь когда у меня игры, тренировки, то надо больше выспаться. А здесь такого не было.

Карантин из-за коронавирус - нехорошо, но у меня были свои плюсы.

Пока приняли решение, что жена будет в Ивано-Франковске. А уже со временем посмотрим, какой будет ситуация. Но мне сейчас без дочки очень трудно.

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- Кроме помощи жене с дочкой, чем еще занимался во время карантина?

- Было такое, что даже на даче помогал картошку сажать. Это нормальные вещи, нужно помогать родным. В свободную минуту - видеоигры.

- Как ты себя чувствуешь после карантина - два месяца без нормального тренировочного процесса, игровой практики...

- Те, кто будут говорить, что тренировались дома ...Сколько дома не бегай, не работай, это не заменит игрового процесса и ритма. Той физической нагрузки, которая дается во время игры, заменить невозможно.

Да, конечно, я так же бегал, занимался с командой онлайн. Но сейчас каждый футболист, как и я, не в форме. У нас до 30 мая еще достаточно времени, поэтому должны подойти в оптимальной форме. Считаю, что нам дали достаточно времени для подготовки.

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В статье: ФК Львов дети Владислав Приймак
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Источник:
ФК Львів

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