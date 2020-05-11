Акценты. УПЛ: Это сладкое слово – аренда…

Автор полностью отдает себе отчет в том, что для многих из вас он откроет Америку через форточку. И все же, как пелось в старой песне о главном: об этом, товарищ, не вспомнить нельзя.

Не так давно УЕФА декларировал, что хочет ввести для клубов ограничение на арендованных до трех человек. В условиях Украины не то, что кричащая – вопиющая необходимость в этом назрела даже не вчера, гораздо раньше.

Вот, к примеру, мнение полузащитника "Десны" Андрея Тотовицкого, что называется, на собственной шкуре испытавшего все прелести аренды.

"Это будет плюс для футболистов. Такие клубы, как "Динамо" и "Шахтер", не будут пачками брать футболистов. Не заиграл – не заиграл. Скинули его куда-то, еще и компенсацию залупили, что он потом не может никуда уйти, играет на область".

Главное же – исчезнет почва для произрастания столь уродливых сорняков на поле УПЛ, какими (не в обиду их болельщикам, но факт) являлись и являются самые, что ни на есть, настоящие фарм-клубы. Это же нонсенс – наличие в одной лиге с "Шахтером" такого состава "Мариуполя". Или в одной лиге с "Динамо" - приснопамятной "Говерлы", в свое время.

Тотовицкий: "Если они отдают игроков в аренду, то должны разрешать им играть. А то потом против "Шахтера" играет 10 человек и 3 на замене из U-19. Я попал в эту кашу с арендованными. Это очень тяжело".

Не только тяжело – бессмысленно и безнравственно, если хотите. Между прочим, отчетливо помню акцию протеста фанов тогда еще мариупольского "Ильичевца" сразу после того как "Шахтер" решил взять этот клуб под свое крыло. Люди отчетливо понимали, куда ведет этот путь, и не хотели мириться с ролью "дочерней" команды. Увы…

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С другой стороны, у нас в памяти как победа "Зари" над "Шахтером", так и совсем еще свежая – "Днепра" над "Динамо", имевшие место именно тогда, когда в составах победителей играли футболисты, арендованные у побежденных. Не просто играли – делали игру. К сожалению, эти случаи стали лишь исключением из правила. Правило же гласит: низ-з-зя!!!

Нам, зрителям и болельщикам все видится элементарным. Игрока отдают в аренду: а) чтобы хоть как-то его пристроить, с пользой для клуба-владельца; б) чтобы дать ему шанс проявить себя в новых условиях, посмотреть на него со стороны и, если он будет прогрессировать, вернуть в семью – такая корова нужна самому.

В обоих случаях самым мощным раздражителем и стимулом для игрока является матч против клуба, отдавшего его в аренду. Ибо есть, что доказывать. Казалось бы, где еще, как не здесь – когда арендуемый рвет известное место на всю катушку – он может проявить себя максимально? Ан нет, "монстры" УПЛ предпочитают трусливо и по-легкому срубить очечки. Тошно, девицы.

Но не так все просто, на самом деле. Можете как угодно относиться к гендиректору "Шахтера" Сергею Палкину, но что ему возразишь на это?

"У нас с клубами, которым отдаем ребят в аренду, не написано, что они не могут играть против нас. Там указано, что если они играют против нас, то эти клубы должны платить "Шахтеру" за аренду.

Потому что получается, что арендную плату нам эти клубы не платят, зарплату игрокам во многих случаях также не платят, но ... против "Шахтера" эти футболисты должны играть? Ну, это неправильно".

Добро пожаловать в волшебный мир УПЛ! Где можно на шару разжиться целой командой, и париться о кадровых вопросах лишь пару раз в году – когда играешь со своим благодетелем. О, я вижу, мсье знает толк в извращениях!

Как же сладко должно звучать это слово "аренда", и каким сильным должно быть искушение ею в наших убогих реалиях! И все так чинно, благородно – не нарушая законов.

Именно поэтому нам только и остается, что молиться на УЕФА, в надежде на как можно более скорое принятие решения о лимите на арендованных. Боюсь, однако, как бы оно не утонуло в неизбежном омуте уступок и поблажек клубам, вызванных пандемией. Ведь сегодня очень многим не до жиру – быть бы живу.

Если кому-нибудь из вас этот взгляд покажется поверхностным, развивайте тему в свое удовольствие. Дело в том, что автор принципиально чурается экономических подробностей и нюансов – он всегда и во всем выражает мнение рядового обывателя, но не специалиста.

И если уж на то пошло, то для него сам институт аренды в футболе, как таковой, является дичью изначально. Человек, сдающийся в аренду, как вещь – это не звучит гордо. Хотя многие сегодня этого и не поймут. Трудно быть идеалистом в эру господства товарно-денежных отношений…