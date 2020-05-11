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Георгий Цитаишвили признался, что с 16 лет содержит свою семью
Пережили тяжелые времена
Вингер "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили рассказал о том, как тратит заработанные деньги.
В частности, за 30 000 долларов, которые получил в качестве премиальных, купил недорогую машину.
А остальные отложил на квартиру. На что хватает денег - то и нужно брать. Затем соберешь на что-то лучшее.
Просто есть много примеров, когда люди зарабатывали большие деньги и думали, что это навсегда. Ближайший пример - мой папа. Я посчитал, что за всю карьеру он миллион точно заработал.
Есть много историй, когда футболисты оставались ни с чем. Ты не всегда будешь футболистом и ты не знаешь, что будет завтра. Я так это вижу. Кто-то может упрекнуть, мол, я думаю не о футболе. Но так есть.
Гео научился собирать заработанные деньги.
Если у тебя есть наличные, ты в любой момент можешь их взять. Когда я получал первую зарплату, то знал, что мне не нужно больше 200, ну максимум 300 долларов в месяц.
Остальное я отправлял родителям. С 16 лет содержу семью. Сказал маме и папе, что они могут никуда не рыпаться, не работать. В 16 лет это были небольшие деньги, но ...в семье бывали и худшие времена.
Я не упрекаю - не стоит обижать, потому что такова жизнь. Если бы не эта ситуация, может меня и здесь в "Динамо" и не было. Но я к этому очень серьезно относился и всегда моя главная мотивация - помочь своей семье, я это знаю с 12 лет.