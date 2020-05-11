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Георгий Цитаишвили признался, что с 16 лет содержит свою семью

Премьер-лига
(1 голосов)

Пережили тяжелые времена

Георгий Цитаишвили признался, что с 16 лет содержит свою семью
Новина українською

Вингер "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили рассказал о том, как тратит заработанные деньги.

В частности, за 30 000 долларов, которые получил в качестве премиальных, купил недорогую машину.

А остальные отложил на квартиру. На что хватает денег - то и нужно брать. Затем соберешь на что-то лучшее.

Просто есть много примеров, когда люди зарабатывали большие деньги и думали, что это навсегда. Ближайший пример - мой папа. Я посчитал, что за всю карьеру он миллион точно заработал.

Есть много историй, когда футболисты оставались ни с чем. Ты не всегда будешь футболистом и ты не знаешь, что будет завтра. Я так это вижу. Кто-то может упрекнуть, мол, я думаю не о футболе. Но так есть.

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Гео научился собирать заработанные деньги.

Если у тебя есть наличные, ты в любой момент можешь их взять. Когда я получал первую зарплату, то знал, что мне не нужно больше 200, ну максимум 300 долларов в месяц.

Остальное я отправлял родителям. С 16 лет содержу семью. Сказал маме и папе, что они могут никуда не рыпаться, не работать. В 16 лет это были небольшие деньги, но ...в семье бывали и худшие времена.

Я не упрекаю - не стоит обижать, потому что такова жизнь. Если бы не эта ситуация, может меня и здесь в "Динамо" и не было. Но я к этому очень серьезно относился и всегда моя главная мотивация - помочь своей семье, я это знаю с 12 лет.

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В статье: молодежная сборная Украины Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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cucumber (Киев)
11.05.2020 в 15:30
Шаную таких людей. Важко у футболі бути талановитим гравцем і залишатися людиною для оточення. вася огурцов
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+3
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.05.2020 в 15:56
В чем талант? он даже в основу нынешнего Динамо не попадает
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+1
0
ts0y (Чернигов)
11.05.2020 в 15:22
Удерживают заложников, а семью содержат. Садись, 2
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+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
11.05.2020 в 15:38
что ты несешь ущербный...?
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0
-2


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