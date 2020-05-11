Георгий Цитаишвили признался, что с 16 лет содержит свою семью

Вингер "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили рассказал о том, как тратит заработанные деньги.

В частности, за 30 000 долларов, которые получил в качестве премиальных, купил недорогую машину.

А остальные отложил на квартиру. На что хватает денег - то и нужно брать. Затем соберешь на что-то лучшее.

Просто есть много примеров, когда люди зарабатывали большие деньги и думали, что это навсегда. Ближайший пример - мой папа. Я посчитал, что за всю карьеру он миллион точно заработал.

Есть много историй, когда футболисты оставались ни с чем. Ты не всегда будешь футболистом и ты не знаешь, что будет завтра. Я так это вижу. Кто-то может упрекнуть, мол, я думаю не о футболе. Но так есть.