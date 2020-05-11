Кандидат в президенты УПЛ призвал государство помочь клубам Лиги в развитии инфраструктуры

Кандидат в президенты УПЛ, эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели высказался о развитии футбольной инфраструктуры в стране. По его мнению, в данном вопросе необходима финансовая помощь государства.

"Главная задача президента лиги – обеспечить условия, комфортные и для участников, и для болельщиков. Лига должна быть в авангарде этого движения.

Мы приглашаем гостей посмотреть наше зрелище. Куда им приходить? Там, где небезопасно? Где нет комфорта? Где отсутствует сервис? Все клубы заинтересованы в этом, они делают все возможное, но построить арену – это очень большие деньги. И сейчас нужно помочь клубам. Кто поможет клубам? Без участия государства, без их доброй воли ничего не получится.

Мы знаем, что в этом году государство планирует потратить на строительство дорог 70 миллиардов гривен. Почему бы не найти еще хотя бы 1,5% от этой суммы и не запланировать 1 миллиард в год на развитие спортивной инфраструктуры в Украине. Соотношение это не очень большое, и имея добрую волю и расчеты экономической целесообразности, это должно дать эффект для всех нас", – заявил Михаил Метревели в эфире программы "Великий футбол".