ТК Футбол готов предоставить кандидатам в президенты УПЛ эфир для дебатов

Генеральный директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, что готов предоставить площадку всем кандидатам на пост президента Украинской Премьер-лиги.

"Мы абсолютно открыты как медиа площадка для демонстрации предвыборных интервью всех без исключения кандидатов на пост президента УПЛ. Более того, если кандидаты будут готовы устроить дебаты друг с другом в прямом эфире, мы готовы предоставить для них эфир программы "Великий футбол" в качестве площадки для дебатов кандидатов в президенты УПЛ. Считайте с моей стороны это официальным предложением. Мы готовы, если такое желание будет и у самих кандидатов, пусть высказываются по этому поводу и если будут согласны с такой идеей, повторюсь, мы готовы сделать специальный эфир "Великого футбола" по такому уникальному случаю", - заметил Денисов.

Напомним, что на пост президента претендуют Михаила Метревели, Александр Шевченко и Олег Смалийчук. Срок подачи заявок длится до 14 мая. Выборы должны состояться 25 мая.