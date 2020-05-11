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Игроки и сотрудники Колоса сдали тест на COVID-19. Заболевших нет
Команда готовится к возобновлению тренировок
10 мая футболисты, тренерский штаб и персонал ФК "Колос" сдали тесты на COVID-19. Сегодня были получены результаты - ни одного положительного среди 45 членов клуба.
О том, когда и в каком формате футболисты "Колоса" начнут тренировочный процесс, клуб обещает сообщить дополнительно.
Как и в остальных командах, игроки "Колоса" до сих пор поддерживали форму, занимаясь индивидуально в домашних условиях, но теперь могут готовиться к полноценным занятиям в группах.
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Источник:ФК Колос
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