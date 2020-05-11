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Игроки и сотрудники Колоса сдали тест на COVID-19. Заболевших нет

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда готовится к возобновлению тренировок

Игроки и сотрудники Колоса сдали тест на COVID-19. Заболевших нет
Новина українською

10 мая футболисты, тренерский штаб и персонал ФК "Колос" сдали тесты на COVID-19. Сегодня были получены результаты - ни одного положительного среди 45 членов клуба.

О том, когда и в каком формате футболисты "Колоса" начнут тренировочный процесс, клуб обещает сообщить дополнительно.

Как и в остальных командах, игроки "Колоса" до сих пор поддерживали форму, занимаясь индивидуально в домашних условиях, но теперь могут готовиться к полноценным занятиям в группах.

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В статье: Колос (Ковалевка) коронавирус
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Источник:
ФК Колос

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