Игроки и сотрудники Колоса сдали тест на COVID-19. Заболевших нет

10 мая футболисты, тренерский штаб и персонал ФК "Колос" сдали тесты на COVID-19. Сегодня были получены результаты - ни одного положительного среди 45 членов клуба.

О том, когда и в каком формате футболисты "Колоса" начнут тренировочный процесс, клуб обещает сообщить дополнительно.

Как и в остальных командах, игроки "Колоса" до сих пор поддерживали форму, занимаясь индивидуально в домашних условиях, но теперь могут готовиться к полноценным занятиям в группах.