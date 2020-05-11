Кулач: Я получил травму по вине Александрии, но они решили сделать так, что я виноват

В мае прошлого года в эфире программы "Тур онлайн" журналисты сообщили, что нападающий "Александрии" (на тот момент) Владислав Кулач приостановил карьеру из-за проблем с сердцем.

Впрочем, эта информация вскоре получила опровержение, а сейчас футболист пролил свет на ситуацию.

"Я это знаю и кто это сказал — Олег Ящук. И вот недавно он публично извинился. Ящук разговаривает в Instagram с футболистами и он в беседе с Махарадзе извинился за то, что ему донесли ложную информацию. Я знаю всю ситуацию, кто это сказал и зачем это сказал. Источником была "Александрия". Я получил травму по их вине, но решили сделать так, что я виноват. Решили найти еще проблему, что у меня с сердцем что-то.

У меня была травма икроножной мышцы. Доктор решил, что у меня просто спазм, а у меня там был надрыв очень большой. Очень большая дырка в икре была, а он просто решил пальцам довериться. Я очень сглупил, когда поверил и, в итоге, пропустил полгода из-за этого. Они сделали так, что у меня якобы проблемы с сердцем.

Пусть Ящук этому поверил, не убедившись. Информация была перед матчем, и я сразу же после игры интервью давал. Не знаю, почему это не показали. Но это уже на совести телеканалов "Футбол". У меня с сердцем все хорошо, у меня была икроножная мышца. Есть люди, которые хотели мне навредить чем-то, у них не получилось. Это был плохой отрезок карьеры. Моя ошибка", — сказал Кулач.