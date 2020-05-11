Поворознюк: Шахтер не хочет расширять УПЛ. Его устраивает карманный чемпионат из 12 команд

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался относительно доигровки сезона в Первой лиге, а также рассказал, почему "Шахтер" против расширения УПЛ до 14 клубов.

– Мы придерживаемся всех критериев и указаний, которые будут давать УАФ и ПФЛ. Что касается того, когда мы можем выйти, мы можем выйти хоть завтра. Дайте только добро, чтобы мы выполнили все условия и протоколы. Мы готовы играть. Если расставлять все точки над "i", то я смотрю, что коронавирус стал лишь поводом. Реально же делается все, чтобы чемпионат не доигрался. Чтобы все осталось так, как есть, чтобы в УПЛ остались 12 команд.

Если вы хотите услышать мое мнение по этому поводу, как мы можем доиграть чемпионат... Есть жизнь по закону, а есть по совести. У нас есть уникальная возможность совместить два в одном. Я считаю, что чемпионат нужно доиграть только тем командам, которые подали документы на аттестацию в УПЛ. Это шесть команд. Мы прекрасно понимаем, почему здесь хочет быть "Агробизнес" – они просто хотят заработать денег. Команда хочет участвовать без задач. Они не хотят в УПЛ, а просто играть. С одними им нужно будет упереться, под других лечь и получить за это деньги. Это будет неправильно. Я за то, чтобы шесть команд отыграли один круг, можно в одном городе, и честно поборолись за путевку в УПЛ.

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Что касается вылета, то было бы честно, чтобы никто не вылетал из Первой лиги, а 15-е и 16-е места сыграли с третьими в группах Второй лиги, а первые и вторые места Второй лиги зашли напрямую. Единственное, придется расширять первую лигу до 18 команд. Но это будет честно.

– Как вы относитесь к идее не расширять УПЛ до 14 команд?

– Вы же понимаете, кто этого хочет – "Шахтер". Почему? Потому что на сегодняшний день его все устраивает: 12 команд, карманный чемпионат, единого пула не будет, потому что 6 на 6. Сейчас в УПЛ заходят 3 команды. А кто претенденты?" Рух", "Волынь", "Ингулец", "Минай". За кого они будут голосовать при выборе канала для единого пула – за ТК "Футбол" или "плюсы"? Вот поэтому они все трясутся. Среди них нет шахтеровских доноров. Были бы доноры типа "Мариуполя", они были бы за 16 команд. А так они реально понимают, кто с кем договорится. Так что здесь не все так просто.