Караваев: В боксе болею за наших спортсменов - Усик, Ломаченко, Беринчик, Гвоздик показывают хорошие бои

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, какими видами спорта он увлекается кроме футбола.

- Какими видами спорта интересуешься, кроме футбола?

- Кроме футбола, я интересуюсь теннисом. А в последние 3-4 года слежу еще и за боксом.

- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

- Играю в теннис, когда есть время, а также в настольные игры со всей семьей.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?

- Среди теннисистов мне очень давно нравится Роджер Федерер. А в боксе болею за наших спортсменов - Усик, Ломаченко, Беринчик, Гвоздик показывают хорошие бои!

- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Поскольку мой отец был хоккеистом, то в детстве я занимался хоккеем, а также понемногу всеми видами спорта. И в баскетбол играл, и в волейбол, и в теннис, и в пинг-понг.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- В основном это футбольные матчи, потому что на события в других видах спорта я особо не ходил.