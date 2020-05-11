Гришко: Все игроки Олимпика болезненно восприняли уход Висенте Гомеса

Капитан и защитник "Олимпика" Дмитрий Гришко рассказал о выступлениях команды в нынешнем сезоне, уходе Висенте Гомеса с поста главного тренера и назначении Игоря Климовского.

- Как вы оцените выступления "Олимпика" в текущем сезоне?

- На сегодняшний момент мы не справляемся с задачей. То место, которое есть, не устраивает никого. Оцениваю неудовлетворительно. Если мы возобновим чемпионат, то оценим наши шансы на то, чтобы попасть на переходные матчи. На это шансы есть. Можем пробиться и зацепиться за это. Но на данный момент ситуация "Олимпика" неудовлетворительна.

- Субъективно, игра "Олимпика" под руководством Висенте Гомеса была самой симпатичной за последнее время. СМИ, в свою очередь, связывали его увольнение не совсем с футбольными причинами. Как вам объяснил клуб, почему Висенте ушел, и как вы это восприняли?

- Команде тоже было интересно. Мы с удовольствием с ним работали. Мы не только сдружились, как-то породнились за это время. Думаю, у нас было больше, чем дружба. Несмотря на работу в формате тренер-футболист, мы отлично общались вне поля. Висенте со всеми хорошо ладил. Это было неожиданное решение. Все приняли это болезненно, потому что посреди чемпионата состояние было не особо хорошо. Понимаешь, что сейчас придешь на тренировку и будет Висенте, а приходишь и его нет. Неприятное было ощущение.

Как объяснили? По каким причинам, футбольным или не футбольным... Я в этом не разбирался, не узнавал у президента, по каким причинам они расстались. Надо двигаться дальше. С такими мыслями мы и начали идти вперед. Сейчас поддерживаем Климовского. Он всегда приходит, когда ситуация не особо хорошая, и ему тоже тяжело. Грустить о том, что Висенте ушел — времени не было.

- Как в клубе смотрят на то, чтобы лишить Климовского приставки "исполняющий обязанности"?

- Все довольно просто. Будут результаты и будет игра, то сто процентов эту приставку уберут, и он будет главным тренером. Я связываю это только с этим.

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- Вернемся к Висенте. Вы работали под руководством многих тренеров. Чем Гомес методом своей работы отличался от Жулио Сезара и Вячеслава Шевчука, к примеру?

- Все люди разные. Тренера отличаются друг от друга методами. Все они современно смотрели на футбол, они хотели привить атакующий стиль. Каждый из специалистов многому нас научил, от каждого мы получили что-то новое. Это действительно так. Я долго могу перечислять, что я получил от Шевчука, от Сезара и от Висенте.

Каждый тренер сделал "Олимпик" лучше. На каких-то ошибках мы научились. Сравнивать их я не буду, потому что это некорректно. Все менеджеры достойны. Хотелось получить от них максимум, впитать то, что они нам говорят. Лично у меня это удалось.

- "Олимпик" очень качественно провел зимний сбор — лучший результат среди украинских команд. Тем не менее, в официальных матчах игра была не столь уверенной. Почему такой контраст получился?

- Дело в психологии. Не справляемся с давлением. Если игры сборов — это поединки, которые ничего не решают, то в чемпионате есть определенное давление на результат. С ним мы не справились, не смогли сбросить с себя неуверенность, чтобы просто получать удовольствие от игры.