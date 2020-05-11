Президент Олимпика сообщил о 25% сокращении зарплат игрокам

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин заявил о том, что игрокам команды будет сокращена зарплата в связи с коронавирусом.

"У меня соглашение с ребятами об уменьшении зарплаты на 25% на время коронавируса. Пока экономика в таком положении, наши партнеры не могут стать на те рельсы, на которых раньше стояли. На время коронавируса эти компании отказались от помощи.

Но мы знаем, как дальше находить средства. Будем их выделять, чтобы команда существовала", – сказал Гельзин.