Шаран: Бойко - хороший судья. Готов извиниться перед ним за свои высказывания

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказал свою точку зрения относительно внедрения ВАР и оценил украинское судейство в целом.

- Как обстоят дела с готовностью вашего стадиона проводить матчи с ВАР?

- Честно говоря, не знаю, это вопрос не ко мне. Разговор был перед матчем с "Динамо", почему у нас не было ВАР. Но опять-таки, нас проинформировали очень поздно. Никто не успел бы сделать вышки, которые требовались для того, чтобы были эти повторы. На данном этапе, не знаю, что ответить, я не спрашивал у директора клуба. Это вопрос к нему.

- Видеоповторы – это хорошо или плохо для украинского футбола?

- Я поддерживаю ВАР, он помогает арбитрам принимать более объективные решения. Думаю, все за использование этой технологии. Но хотелось бы, чтобы она использовалась в каждом матче, хотя это сейчас нереально в той ситуации, которая сложилась в Украине. Я считаю, все должны быть в равных условиях.

Но и в украинском, и в европейском футболе много пауз. Я считаю, что лучше пересматривать только основные моменты.

- 10 ноября вас удалили с поля за споры с арбитром Сергеем Бойко. Вы говорили, что он испытывает неприязнь к "Александрии" и лично вам. В чем это проявляется и какая причина неприязни?

- Да нет, Бойко хороший судья, вопросов нет. Просто у него бывают такие решения непонятные… У каждого человека такие бывают. Претензий к нему нет. Это арбитр, который судит матчи европейского уровня, в Лиге Европы, с командами хорошего уровня. Это все эмоции.

Одна такая ситуация была у нас, когда мы с "Черноморцем" дома играли. Ситало наступил на ногу полузащитнику одесситов – сразу красная карточка. Это было удивление. Здесь тоже – да, Панькив опасно шел, но я считаю, что это не тянуло на красную карточку.

Но у каждого свое видение. Сейчас нивелируют агрессивный футбол. Поэтому в какой-то мере я и согласен, принес извинения и сейчас могу принести их перед Бойко, потому что нам еще и видеться, и встречаться. Я думаю, что когда мы еще раз увидимся, мы друг друга поймем. Это эмоции тренера, которому неравнодушен результат и действия судейского коллектива на футбольном поле.