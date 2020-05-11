Штанге о работе в Днепре: Это был тяжелый период – нечто вроде коммунизма

Экс-тренер "Днепра" Бернд Штанге вспомнил о своей работе в днепровском клубе в 1995/96 годах.

"Это был тяжелый период – нечто вроде коммунизма. Люди до сих пор жили теми временами. Но жизнь понемногу перестраивалась на новые реалии. Некоторые команды прекращали свое существование, другие искали новых спонсоров.

В 1995 году вся инфраструктура клуба была не в лучшем состоянии. Помню, что на базе не было автоматического полива поля. Этим вручную занимались бабушки. Когда я это увидел, то сказал, что привезу из Германии необходимое оборудование. Они сказали: "Мистер Штанге, пожалуйста, не делайте этого, иначе мы останемся без работы". И я их послушал – не хотел, чтобы их уволили. Бабушки продолжили поливать поле своими руками", – сказал Штанге.