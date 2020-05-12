Шаран: Считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет однозначно неправильно

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран выступил против возобновления УПЛ 30 мая.

"Я считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет неправильно. Однозначно неправильно.

Надеюсь, что на совещании в четверг примут правильное решение.

10 мая 419 людей в стране заболели коронавирусом, поэтому я считаю, что еще рановато начинать чемпионат", – сказал Шаран.