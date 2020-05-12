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Шаран: Считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет однозначно неправильно

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч Александрии рекомендует не спешить с рестартом

Шаран: Считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет однозначно неправильно
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран выступил против возобновления УПЛ 30 мая.

"Я считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет неправильно. Однозначно неправильно.

Надеюсь, что на совещании в четверг примут правильное решение.

10 мая 419 людей в стране заболели коронавирусом, поэтому я считаю, что еще рановато начинать чемпионат", – сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Sandra777 (Львів)
12.05.2020 в 00:43
Завжди знав що він сикса
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.05.2020 в 00:39
Бундесліга відновлюється 16 травня, хоча в Німеччині щодня десь по 600-700 нових хворих...
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+1
0
Maradona_86
12.05.2020 в 00:21
Шаран боится возобновлять чемпионат, так как считает, что у его команды нет шансов на 4-ку? я думал, что он более смелый
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+1
0


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