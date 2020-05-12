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Шаран: Считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет однозначно неправильно
Коуч Александрии рекомендует не спешить с рестартом
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран выступил против возобновления УПЛ 30 мая.
"Я считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет неправильно. Однозначно неправильно.
Надеюсь, что на совещании в четверг примут правильное решение.
10 мая 419 людей в стране заболели коронавирусом, поэтому я считаю, что еще рановато начинать чемпионат", – сказал Шаран.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (3)
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Sandra777 (Львів)
12.05.2020 в 00:43
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Zapp Brannigan (Київ)
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