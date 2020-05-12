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Рябоконь предложил доиграть 4 тура третьего круга в Киеве в экспресс-режиме

Премьер-лига
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А дальше будет видно

Рябоконь предложил доиграть 4 тура третьего круга в Киеве в экспресс-режиме
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь согласен с планом возобновить УПЛ 30 мая.

"У меня есть свое конкретное предложение. Разумнее всего нашей шестерке было бы собраться в Киеве и с 1 по 10 июня в экспресс-режиме доиграть первый круг. Чтобы соблюсти спортивный принцип, чтобы все были в равных условиях. Заехать в один город на 10 дней. Наверное, в Киеве будет удобнее всем.

Без переездов. Заехали, через два дня на третий с 1-го по 10-е число сыграли 4 тура, чтобы все решили на футбольном поле. А как действовать дальше – покажет ситуация", – сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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