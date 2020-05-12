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Шахтер сегодня пройдет ПЦР-тестирование на COVID-19

Премьер-лига
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А к концу недели вернутся к тренировкам

Шахтер сегодня пройдет ПЦР-тестирование на COVID-19
Новина українською

Сегодня футболисты, тренеры и работники, которые обслуживают команду "Шахтер", сдадут тесты на COVID-19.

Это обязательная процедура накануне возвращения к тренировкам после смягчения карантина.

Начнется оно с утра, а завершить тестирование "горняки" планируют до 14:00.

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В случае, если все тесты будут отрицательны, то есть все, кто их сдают, окажутся здоровы, команда сможет перейти от индивидуальных к групповым тренировкам.

Первая тренировка всей команды запланировано на пятницу, 15 мая.

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В статье: Шахтер (Донецк) тренировка коронавирус тестирование карантин
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Источник:
Футбол News

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