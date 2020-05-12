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Двое игроков Колоса за время карантина возобновились после травм
Коваливцы переходят к полноценным тренировкам
Ковалевский "Колос" объявил о переходе от индивидуальных к групповым тренировкам и вчера, 11 мая, провел первое занятие.
К команде присоединились защитник Алексей Зозуля и атакующий хавбек Денис Костышин.
Оба были травмированы еще с конца 2019 года.
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Источник:Футбол News
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