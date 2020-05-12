Двое игроков Колоса за время карантина возобновились после травм

Ковалевский "Колос" объявил о переходе от индивидуальных к групповым тренировкам и вчера, 11 мая, провел первое занятие.

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К команде присоединились защитник Алексей Зозуля и атакующий хавбек Денис Костышин.

Оба были травмированы еще с конца 2019 года.