Бетао после киевского Динамо сменил позицию на футбольном поле

Бывший фланговый защитник "Динамо" в 2008-2013 и 2015 годах бразилец Бетао рассказал, как сложилась его карьера после выступлений за киевлян. В 2013 и в 2015-2016 годах Бетао играл за французский "Эвиан", в 2013-2014 годах - в бразильском "Понте-Прета".

А до сих пор 36-летний Бетао с 2016 года играет за бразильский "Аваи" (штат Санта-Катарина).

- В последние полгода контракта с "Динамо" вы играли в "Эвиане" вместе с Милошем Нинковичем. Проще было адаптироваться во Франции рядом со старым знакомым?

- Нинкович - это суперфутболист и суперчеловек. Один из самых техничных исполнителей, с которыми я играл. Было приятно снова оказаться с ним в одной команде, мы провели в "Эвиане" полгода и тоже пережили там хорошие моменты.

- В "Эвиане" вы были основным игроком и доходили до финала Кубка Франции 2012/13, минимально уступив там "Бордо". Это было большим достижением для клуба?

- "Эвиан" - это маленькая команда. Мы базировались в красивом городе, в команде была хорошая атмосфера, хороший персонал. Когда мы встречались в 1/4 финала Кубка Франции с "ПСЖ", в составе которого играли Ибрагимович, Тьяго Силва, все думали, что мы можем проиграть, не знаю, со счетом 10: 0. Но сыграли вничью 1: 1, и по итогам серии пенальти прошли дальше, тогда именно Ибрагимович и Тьяго Силва не реализовали 11-метровые. Это был праздник. Далее мы крупно обыграли "Лорьян", а в финале встретились с "Бордо". Был отличный матч на "Стад де Франс", с множеством моментов, мы пропустили решающий гол на последней минуте. Но это было незабываемо.

- За год до этого вы встречались с "ПСЖ" в составе "Динамо", дважды проиграв на групповой стадии Лиги чемпионов. Что удалось "Эвиан", чего не смогло сделать "Динамо"?

- Это футбол (смеется). Конечно, "Динамо" тоже хотело выиграть, навязать борьбу. В "Эвиане" мы делали ставку на оборону, пытаясь поймать соперника на контратаках. А в Киеве мы играли в совсем другой футбол.

- Второй ваш приход в "Эвиан" сложился не так удачно - команда финишировала в зоне вылета Лиги 2, а затем прекратила существование из-за долгов. Когда вы там играли, проблемы с финансами уже были?

- Я подписал с "Эвианом" контракт на три года, и когда первый год подходил к концу, начались финансовые проблемы. Президент клуба предложил игрокам статус свободных агентов, потому что не было денег выплачивать зарплату. Я сказал - без проблем, и согласился.

- Расскажите о своем коротком возвращении в Бразилию, в "Понте-Прета". Почему потом остались без футбола почти на год и как приняли решение вернуться в "Динамо", уже за Реброва?

- В "Понте-Прета" был плохой период. После 5 лет в Украине и Франции было трудно вернуться в Бразилию. Нужно было пройти тяжелую обратную адаптацию, ведь в Европе и Бразилии совершенно разный футбол. В Европе есть организация обороны, всех линий, а в "Понте-Прета» на тот момент был такой футбол: все бежали туда или сюда.

Когда я подписал контракт с "Понте-Прета", у меня не было сбора. Я просто приехал в команду и сразу начал играть. Провел примерно 5 матчей, и почувствовал, что мне трудно. Я поделился этим с тренером, и он сказал, что когда подготовлюсь физически, смогу вернуться на поле. Но футболист на моей позиции играл хорошо, и я уже не смог вернуться в состав. Поэтому долго не играл. Не знаю, почему так сложилось, причины этой ситуации знает только Бог.

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В конце октября 2014 я связался с Сергеем Ребровым и представителем международной службы "Динамо" Анатолием Волком, объяснил ситуацию, что я без команды. Мне было 30 лет и я хотел продолжать играть, не было лишнего веса, был в хорошей форме и готов был много тренироваться. Спросил - можно вернуться в "Динамо"?

Буквально через день Анатолий прислал мне билет на имейл и пригласил в клуб. Я приехал в Киев, и в ноябре-декабре серьезно работал на базе один и со второй командой. Перед зимним сбором в 2015-м президент "Динамо" сказал, что доволен моим профессионализмом и работой, и предложил подписать контракт до конца сезона. Игорь Суркис - это лучший человек. Он сказал, что оплатит еще и мою работу без контракта в ноябре и декабре. Я был очень благодарен.

- Можно сказать, что в "Аваи" у вас открылось второе дыхание? Вы признавались лучшим защитником Лиги Катариненсе по итогам сезона, в прошлом сезоне команда стала чемпионом штата Санта-Катарина...

- Не могу сказать, что переживаю свой второй расцвет в карьере, но я готов играть, уже стал серьезным защитником (смеется). В Бразилии сейчас играю в центре обороны.

- Кроме прочего, в "Аваи" вы лидер, носите капитанскую повязку. Какой Бетао в раздевалке и на поле, можете "напихать" партнерам?

- Нет, я люблю говорить с футболистами, а не кричать. Нужно разговаривать, понимать партнеров. Мне нравится, когда в команде все близко общаются, делятся своими мыслями. Я не просто жесткий "армейский" капитан, я не такой.

- Какова сейчас ситуация в Бразилии в связи с коронавируса, варианты продолжения чемпионата?

- Ситуация сложная, но лучше, чем была во Франции и Италии. В различных регионах Бразилии по-разному: есть города, в которых больше инфицированных, в других - меньше. В моем городе сейчас ситуация относительно спокойная, потому что когда пандемия только начиналась у нас, все придерживались карантина, оставались дома. Если не ошибаюсь, в моем городе от коронавируса умерло 6 человек, а в штате Санта-Катарина - 25. Но проблемы могут начаться вскоре, потому что ваше лето - это бразильская зима. А в прохладную погоду вирус быстрее распространяется.

По поводу возобновления чемпионата Бразилии пока ничего не известно. В команде, конечно, все хотят вернуться к футболу, мы проводим онлайн-тренировки. Но, думаю, момент для продолжения соревнований пока не пришло.