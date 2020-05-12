Штанге вспомнил требование Лобановского относительно первых 5 минут и сравнение игроков с собаками

Наставник днепровского "Днепра" 1995-1996 годов и "ЦСКА-Борисфен" в 1996 году немец Бернд Штанге вспомнил, с чего началась его карьера в Украине и как подружился с Валерием Лобановским.

Бернд отмечает, что решение приехать в Украину не было тяжелым. Для него это было новое приключение. Ведь "Герта" и "Лейпциг", с которыми работал в Бундеслиге, в то время обанкротились, были вынуждены продать всех своих игроков, а наставник потерял работу.

Было трудно найти другой клуб. Тогда я получил приглашение из "Днепра". Я дружил с Валерием Лобановским. Мы много раз играли друг против друга. Помню наши матчи на заполненных стадионах в Киеве, Берлине и Лейпциге. У меня всегда был хороший контакт с Валерием. В свое время он работал в "Днепре", а мое имя было на слуху. Так все и получилось. Мы встретились с руководством клуба в Нюрнберге и я сказал: "Окей". "Днепр" - это чемпионская команда с большими традициями. Вот почему я решил принять это предложение.

В 1984-1988 годах Штанге возглавлял сборную ГДР, а Валерий Лобановский в те годы работал наставником сборной СССР. Обе команды сошлись в отборочной группе на Евро-1988.