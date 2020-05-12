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Штанге вспомнил требование Лобановского относительно первых 5 минут и сравнение игроков с собаками
"Тогда соперники будут тебя бояться"
Наставник днепровского "Днепра" 1995-1996 годов и "ЦСКА-Борисфен" в 1996 году немец Бернд Штанге вспомнил, с чего началась его карьера в Украине и как подружился с Валерием Лобановским.
Бернд отмечает, что решение приехать в Украину не было тяжелым. Для него это было новое приключение. Ведь "Герта" и "Лейпциг", с которыми работал в Бундеслиге, в то время обанкротились, были вынуждены продать всех своих игроков, а наставник потерял работу.
Было трудно найти другой клуб. Тогда я получил приглашение из "Днепра". Я дружил с Валерием Лобановским. Мы много раз играли друг против друга. Помню наши матчи на заполненных стадионах в Киеве, Берлине и Лейпциге.
У меня всегда был хороший контакт с Валерием. В свое время он работал в "Днепре", а мое имя было на слуху. Так все и получилось. Мы встретились с руководством клуба в Нюрнберге и я сказал: "Окей". "Днепр" - это чемпионская команда с большими традициями. Вот почему я решил принять это предложение.
В 1984-1988 годах Штанге возглавлял сборную ГДР, а Валерий Лобановский в те годы работал наставником сборной СССР. Обе команды сошлись в отборочной группе на Евро-1988.
Мы стали друзьями с Лобановским, я немного знал русский язык. Сейчас уже много забыл, но я был хорошим учеником на уроках русского. Когда мы играли в Киеве, Валерий показал мне свою тренировочную базу. Я многому научился у Лобановского. Мы говорили о футболе с утра до вечера. Когда он стал тренером сборной Кувейта, то пригласил "Днепр" сыграть товарищеский матч. Уже сейчас не вспомню результата. Кажется, мы сыграли вничью 1:1, или "Днепр" победил Кувейт - 1:0. Это была наша последняя встреча.
Лобановский - невероятная личность и тренер. Он всегда начинал матчи очень агрессивно, особенно первые 5 минут. Он говорил, что тогда все соперники будут тебя бояться. Помню его слова: "Игроки должны бегать, как собаки, которых не кормили 2-3 недели. А мяч - это и есть их мясо". Валерий любил быстрых игроков. Если ты медленный футболист, то он говорил: "Ты можешь играть в другой команде, но ты не тот, кто нужен "Динамо" Киев или сборной.
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