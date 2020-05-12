В состав Ворсклы не вернулись двое легионеров

Хорватские легионеры "Ворсклы", полузащитники Давид Пуцлин и Эдин Шехич, не вернулись в лагерь команды в Полтаве.

Притом неизвестно, когда они смогут присоединиться к партнерам.

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Сегодня, 12 мая, "Ворскла" запланировала ПЦР-тестирование среди игроков и работников клуба на наличие COVID-19.