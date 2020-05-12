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В состав Ворсклы не вернулись двое легионеров

Премьер-лига
(3 голосов)

Очевидно, из-за карантина

В состав Ворсклы не вернулись двое легионеров
Новина українською

Хорватские легионеры "Ворсклы", полузащитники Давид Пуцлин и Эдин Шехич, не вернулись в лагерь команды в Полтаве.

Притом неизвестно, когда они смогут присоединиться к партнерам.

Читайте такжеЗащитник Ворсклы рассказал о тестах команды на коронавирус и про выход из карантина

Сегодня, 12 мая, "Ворскла" запланировала ПЦР-тестирование среди игроков и работников клуба на наличие COVID-19.

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В статье: Ворскла (Полтава) легионеры Эдин Шехич Давид Пуцлин тестирование карантин
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Источник:
Футбол News

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