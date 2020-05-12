Команда УПЛ с наибольшим количеством ничьих 0:0 и мировой рейтинг

Эксперты швейцарской "футбольной обсерватории" CIES проанализировали 150 национальных чемпионатов в 6 конфедерациях за последние 5 лет.

Все это для того, чтобы выяснить, какие команды чаще всего завершают матчи без забитых мячей.

В Украине из клубов УПЛ чаще всего за последние 5 лет вничью 0:0 играла "Александрия". Такой счет зафиксирован в 13,6% игр с ее участием.

На втором месте по безголевым компромиссам "Карпаты" (11,8%), а на третьем - "Десна" (10,6%). Наименьший процент у "Шахтера" и "Динамо", у обоих по 5,3%.

Мировыми лидерами в безголевых ничьих - африканцы, оттуда все первые 5 клубов, матчи которых чаще всего заканчиваются 0:0.

Притом 3 из 5 команд представляют Гамбию ("Armed Forces" - 26,1%, "Hawks" - 27,8% и мировой лидер "Gambia Ports Authority" - 29,8%).

В зоне УЕФА самый высокий процент безголевых ничьих в молдавского клуба "Сперанца" из города Ниспорены (18,6%).

Зато самый низкий процент счетов 0:0 из клубов топ-5 чемпионатов в "Ювентуса", "Тоттенхэма" - по 3,7%, "Баварии" - 3,5%, "Барселоны" и "Кальяри" - по 3,1%.