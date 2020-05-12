ФК Львов продолжит тренировки в мини-группах

Игроки, тренеры и персонал ФК "Львов" не проходили ПЦР-тестирования на COVID-19.

Сейчас, по словам главного тренера Егише Меликяна, клуб решает организационные моменты. Однако в ближайшее время все должны пройти тест.

Футболисты пока тренируются по 2-3 игрока. Работают временными отрезками по 40 минут под наблюдением Меликяна. А на базу приезжают по одному.

Напомним, что для допуска к общекомандным тренировкам клубы должны доказать, что игроки и персонал не болеют коронавирусом.