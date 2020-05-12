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ФК Львов продолжит тренировки в мини-группах
Улаживают организационные вопросы с тестированием
Игроки, тренеры и персонал ФК "Львов" не проходили ПЦР-тестирования на COVID-19.
Сейчас, по словам главного тренера Егише Меликяна, клуб решает организационные моменты. Однако в ближайшее время все должны пройти тест.
Футболисты пока тренируются по 2-3 игрока. Работают временными отрезками по 40 минут под наблюдением Меликяна. А на базу приезжают по одному.
Напомним, что для допуска к общекомандным тренировкам клубы должны доказать, что игроки и персонал не болеют коронавирусом.
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Источник:Футбол News
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