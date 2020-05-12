  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Олимпика не хочет играть за границей и размышляет о будущем после футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Олимпика не хочет играть за границей и размышляет о будущем после футбола

Премьер-лига
(3 голосов)

Пока же не хочет навредить карьере

Защитник Олимпика не хочет играть за границей и размышляет о будущем после футбола
Новина українською

34-летний Дмитрий Гришко, защитник "Олимпика", размышляет о продолжении своей карьеры. В частности футболиста спросили, не хочет ли он поиграть, например, в Венгрии.

- Не поехал бы, мне дома нравится. Венгрия? Я общался с Антоном Кравченко, когда он только перешел (в "Кишварду" - ред.). Хороший, сильный чемпионат. Болельщики приходят на стадионы и заполняют трибуны. Но если бы у меня был вариант, продлить контракт с "Олимпиком" или поехать в Венгрию, то я бы остался в "Олимпике". 100%.

- Вам уже 34 года. Готовы в "Олимпике" завершить карьеру или будете рассмотреть другие предложения?

- Буду рассматривать. Но лет через 5.

Читайте такжеГришко: Все игроки Олимпика болезненно восприняли уход Висенте Гомеса

- Думали уже, чем заниматься после завершения карьеры? Тренерская деятельность или любая другая сфера?

- Не знаю, действительно. Это часто у меня спрашивают. Я понимаю, что у меня возраст, который считается ветеранским, надо думать, что делать дальше. Мысли есть, но не о тренерской работе. Если я начну об этом думать, то это может помешать моей футбольной карьере. Это ускорит ее завершения.

Стану я тренером или нет, большой вопрос. Чем я могу помочь в этом амплуа? Стоит ли начинать ...Понятно, что все сначала неопытные, а опыт приходит со временем. Я стараюсь отгонять эти мысли, это достаточно сложный вопрос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Антон Кравченко Дмитрий Гришко УПЛ чемпионат Венгрии Кишварда (Венгрия)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...