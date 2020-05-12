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Военное положение от Березы. Игроки Днепр-1 два месяца жили на базе клуба
"Контролировали передвижение всех, кто связан с клубом"
Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", рассказал, что с начала карантина до сих пор футболисты и тренерский штаб жили на базе клуба.
Он отметил, что благодаря владельцам ФК "Днепр" теперь и "Днепр-1" имеет в аренде хорошую базу.
С начала карантина мы, посоветовавшись со штабом (а наш главный тренер живет на базе), ввели по сути военное положение. Закрыли всех на базе вместе с семьями.
По словам Юрия Березы, все, включая легионерами, остались на базе клуба. Не все игроки были довольны таким решением, но, заверил президент, все постарались уладить.
При этом максимально ограничили выход и общение, насколько это возможно. По сути мы смогли контролировать передвижение всех людей, связанных с клубом.
Команды U-19 и U-21 в Днепр-1 распустили, оставив только основную команду.
Мы воспользовались всеми пожеланиями Минздрава. Все, что мы делали, было связано с сохранением человеческой жизни. А команда еще больше это время наладила отношения между собой.