Военное положение от Березы. Игроки Днепр-1 два месяца жили на базе клуба

Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", рассказал, что с начала карантина до сих пор футболисты и тренерский штаб жили на базе клуба.

Он отметил, что благодаря владельцам ФК "Днепр" теперь и "Днепр-1" имеет в аренде хорошую базу.

С начала карантина мы, посоветовавшись со штабом (а наш главный тренер живет на базе), ввели по сути военное положение. Закрыли всех на базе вместе с семьями.

По словам Юрия Березы, все, включая легионерами, остались на базе клуба. Не все игроки были довольны таким решением, но, заверил президент, все постарались уладить.

При этом максимально ограничили выход и общение, насколько это возможно. По сути мы смогли контролировать передвижение всех людей, связанных с клубом.

Команды U-19 и U-21 в Днепр-1 распустили, оставив только основную команду.