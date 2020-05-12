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Военное положение от Березы. Игроки Днепр-1 два месяца жили на базе клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

"Контролировали передвижение всех, кто связан с клубом"

Военное положение от Березы. Игроки Днепр-1 два месяца жили на базе клуба
Новина українською

Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", рассказал, что с начала карантина до сих пор футболисты и тренерский штаб жили на базе клуба.

Он отметил, что благодаря владельцам ФК "Днепр" теперь и "Днепр-1" имеет в аренде хорошую базу.

С начала карантина мы, посоветовавшись со штабом (а наш главный тренер живет на базе), ввели по сути военное положение. Закрыли всех на базе вместе с семьями.

По словам Юрия Березы, все, включая легионерами, остались на базе клуба. Не все игроки были довольны таким решением, но, заверил президент, все постарались уладить.

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При этом максимально ограничили выход и общение, насколько это возможно. По сути мы смогли контролировать передвижение всех людей, связанных с клубом.

Команды U-19 и U-21 в Днепр-1 распустили, оставив только основную команду.

Мы воспользовались всеми пожеланиями Минздрава. Все, что мы делали, было связано с сохранением человеческой жизни. А команда еще больше это время наладила отношения между собой.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза Днепр-1 карантин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ramon4ik (Киев)
12.05.2020 в 12:02
Хахах, брехун))
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