В Заре сдали тесты на COVID-19

Игроки, тренеры и персонал "Зари" сдали тесты на коронавирус. Сейчас в клубе ждут результатов.

База клуба закрыта, в распоряжении команды только поле. Игроки тренируются без использования раздевалок и душевых.

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А коуч Виктор Скрипник выразил готовность к любому решению о сроках возобновления чемпионата.