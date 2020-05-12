Премьер-лига
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В Заре сдали тесты на COVID-19
Готовятся возвращаться к полцноценным тренировкам
Игроки, тренеры и персонал "Зари" сдали тесты на коронавирус. Сейчас в клубе ждут результатов.
База клуба закрыта, в распоряжении команды только поле. Игроки тренируются без использования раздевалок и душевых.
А коуч Виктор Скрипник выразил готовность к любому решению о сроках возобновления чемпионата.
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Источник:Футбол News
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