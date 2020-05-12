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Президент Днепр-1 заявил о разрешении на участие клуба в еврокубках

Премьер-лига
(1 голосов)

Ответ от УАФ

Президент Днепр-1 заявил о разрешении на участие клуба в еврокубках
Новина українською

Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", в #залишайсязФутболом поставил точку в длительной дискуссии, которая тянется с 2019 года о том, будет ли иметь право команда участвовать в еврокубках сезона 2020/2021 при условии выхода.

Это разрешение имеют клубы, которые существуют не менее 3 лет. Суть вопроса состоит в том, как считать эту дату именно в этом сезоне.

Читайте такжеИсточник: Днепр-1 может подать заявку на участие в еврокубках следующего сезона

В марте 2020-го нам исполнилось 3 года. Накануне, еще в 2019-м, мы начали консультации с УАФ, обращались по этому поводу к их юридической службе.

Я вам просто скажу, что у нас есть возможность участвовать в еврокубках, если мы завоюем это право по итогам этого сезона.

Сейчас "Днепр-1" после 23 туров УПЛ занимает первое место во второй шестерке.

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В статье: еврокубки СК Днепр-1 Юрий Береза УАФ Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
12.05.2020 в 14:56
Угу після 15 тис поправок
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