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Тренер Штанге признал, что приглашение в Украину первого немца-легионера было его ошибкой
Другое дело с бразильцем "Мерседесом"
Наставник "Днепра" в 1995-1996 годах немец Бернд Штанге вспомнил, как возил команду на сборы в Бразилию и оттуда привез первого в истории украинского футбола бразильца Луиса Эмерсона.
Он сыграл 14 матчей и забил 7 мячей за пол сезона в Днепре, получил кличку "Мерседес".
Кроме Луиса Эмерсона Штанге привел в "Днепр" и немца Андреаса Зассена - первого легионера из Западной Европы.
Этот немецкий парень - моя большая ошибка. Он играл в Бундеслиге за "Гамбург". Я знал Зассена, потому что видел его матчи, но я не смог принять его проблемный характер. Он не подошел нашему клубу и не выполнял указаний.
Во время тренировочного сбора в Австрии он исчез на два дня и не посещал занятий. Я сразу отправил его домой со словами: "Ты больше никогда не сыграешь за эту команду!".
Иногда тренеры ошибаются. Приглашение Зассена стало как раз такой ошибкой. Я просто хотел заинтересовать новых болельщиков, чтобы на наши матчи собирался полный стадион. В то время у нас не было большой поддержки. Но этот трансфер получился провальным.