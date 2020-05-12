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Тренер Штанге признал, что приглашение в Украину первого немца-легионера было его ошибкой

Премьер-лига
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Другое дело с бразильцем "Мерседесом"

Тренер Штанге признал, что приглашение в Украину первого немца-легионера было его ошибкой
Новина українською

Наставник "Днепра" в 1995-1996 годах немец Бернд Штанге вспомнил, как возил команду на сборы в Бразилию и оттуда привез первого в истории украинского футбола бразильца Луиса Эмерсона.

Он сыграл 14 матчей и забил 7 мячей за пол сезона в Днепре, получил кличку "Мерседес".

Кроме Луиса Эмерсона Штанге привел в "Днепр" и немца Андреаса Зассена - первого легионера из Западной Европы.

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Этот немецкий парень - моя большая ошибка. Он играл в Бундеслиге за "Гамбург". Я знал Зассена, потому что видел его матчи, но я не смог принять его проблемный характер. Он не подошел нашему клубу и не выполнял указаний.

Во время тренировочного сбора в Австрии он исчез на два дня и не посещал занятий. Я сразу отправил его домой со словами: "Ты больше никогда не сыграешь за эту команду!".

Иногда тренеры ошибаются. Приглашение Зассена стало как раз такой ошибкой. Я просто хотел заинтересовать новых болельщиков, чтобы на наши матчи собирался полный стадион. В то время у нас не было большой поддержки. Но этот трансфер получился провальным.

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В статье: Бернд Штанге Днепр Андреас Зассен
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Источник:
Трибуна

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