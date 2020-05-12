Тренер Штанге признал, что приглашение в Украину первого немца-легионера было его ошибкой

Наставник "Днепра" в 1995-1996 годах немец Бернд Штанге вспомнил, как возил команду на сборы в Бразилию и оттуда привез первого в истории украинского футбола бразильца Луиса Эмерсона.

Он сыграл 14 матчей и забил 7 мячей за пол сезона в Днепре, получил кличку "Мерседес".

Кроме Луиса Эмерсона Штанге привел в "Днепр" и немца Андреаса Зассена - первого легионера из Западной Европы.