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Карпаты к групповым тренировкам не вернутся

Премьер-лига
(1 голосов)

По крайней мере до пятницы

Карпаты к групповым тренировкам не вернутся
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар сообщил в #залишайсязФутболом, что как минимум к пятнице команда не будет возвращаться из карантина.

Коуч заметил, что во Львове карантин продлен до 15 мая.

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Поэтому мы не выходим пока ...А дальше будем ждать новостей от руководства. Они должны сказать, дать нам команду. "Карпаты" пока из карантина не выходят.

Напомним, что большинство клубов УПЛ сейчас сдают тест на COVID-19 и возобновляют тренировочный процесс.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) карантин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
12.05.2020 в 14:59
Я в шоці з то є шарашкиної кантори всі вийшли ще 12 чесла а ті даже 15 не вийдуть ШОК
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-2
Чернышев (Tegusi)
12.05.2020 в 15:22
Ідіот, якщо у тебе шок валідол випий.
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0
0


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