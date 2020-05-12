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Карпаты к групповым тренировкам не вернутся
По крайней мере до пятницы
Главный тренер "Карпат" Роман Санжар сообщил в #залишайсязФутболом, что как минимум к пятнице команда не будет возвращаться из карантина.
Коуч заметил, что во Львове карантин продлен до 15 мая.
Поэтому мы не выходим пока ...А дальше будем ждать новостей от руководства. Они должны сказать, дать нам команду. "Карпаты" пока из карантина не выходят.
Напомним, что большинство клубов УПЛ сейчас сдают тест на COVID-19 и возобновляют тренировочный процесс.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
12.05.2020 в 14:59
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0
-2
Чернышев (Tegusi)
12.05.2020 в 15:22
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0
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