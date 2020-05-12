Карпаты к групповым тренировкам не вернутся

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар сообщил в #залишайсязФутболом, что как минимум к пятнице команда не будет возвращаться из карантина.

Коуч заметил, что во Львове карантин продлен до 15 мая.

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Поэтому мы не выходим пока ...А дальше будем ждать новостей от руководства. Они должны сказать, дать нам команду. "Карпаты" пока из карантина не выходят.

Напомним, что большинство клубов УПЛ сейчас сдают тест на COVID-19 и возобновляют тренировочный процесс.