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Обошлись без апелляции. Решение о дисквалификации Беседина вступило в силу

Премьер-лига
(1 голосов)

Дисквалификация до 19 декабря

Обошлись без апелляции. Решение о дисквалификации Беседина вступило в силу
Новина українською

УЕФА сообщил, что решение о дисквалификации нападающего "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина вступило в силу.

Оно было принято еще 24 февраля. С тех пор в УЕФА ждали обжалования решения, но ни украинский клуб, ни Беседин этого не сделали.

Поэтому в УЕФА напомнили, что игрок киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год от 19 декабря 2019 года, когда контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА решили его временно отстранить.

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Соответственно, срок дисквалификации закончится 19 декабря 2020 года.

Напомним, что причиной дисквалификации является нарушение антидопинговых правил. 28 ноября 2019, после матча группового этапа Лиги Европы 2019/20 "Мальме" - "Динамо" Киев допинговый тест Беседина выявил наличие вещества "Fonturacetam" - стимулятора, запрещенного в соревнованиях, в соответствии со Списком запрещенных веществ WADA 2019 года.

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В статье: УЕФА Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
УЄФА

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
12.05.2020 в 15:02
Какая апелляция? Там могли бы впарить все три года
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