Обошлись без апелляции. Решение о дисквалификации Беседина вступило в силу

УЕФА сообщил, что решение о дисквалификации нападающего "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина вступило в силу.

Оно было принято еще 24 февраля. С тех пор в УЕФА ждали обжалования решения, но ни украинский клуб, ни Беседин этого не сделали.

Поэтому в УЕФА напомнили, что игрок киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год от 19 декабря 2019 года, когда контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА решили его временно отстранить.

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Соответственно, срок дисквалификации закончится 19 декабря 2020 года.

Напомним, что причиной дисквалификации является нарушение антидопинговых правил. 28 ноября 2019, после матча группового этапа Лиги Европы 2019/20 "Мальме" - "Динамо" Киев допинговый тест Беседина выявил наличие вещества "Fonturacetam" - стимулятора, запрещенного в соревнованиях, в соответствии со Списком запрещенных веществ WADA 2019 года.