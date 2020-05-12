Михайличенко: Возможно, для Динамо было бы оптимально доиграть сезон в Киеве

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал выход команды из карантина и первую полноценную тренировку.

- Ваши первые впечатления от занятия? Уменьшился ли этот психологический груз от отсутствия привычной работы?

- Безусловно, сегодня прошла очень эмоциональная тренировка. Ребята были очень рады тому, что они собрались вместе и провели нормальное занятие. Все прошло в положительном ключе, можно сказать, что празднично, но это лишь первый шаг.

По большому счету, еще ничего в плане карантинной ситуации не закончилось, нужно быть очень аккуратным и для себя, и для своих семей, и для коллег по команде.

В "Динамо" серьезно относятся к соблюдению безопасности, перед работой проверяют состояние здоровья футболистов, температурный режим, и только после этого мы приступаем к тренировке.

- Игроки постепенно входят в ритм или чувствуется напряженность из-за всего происходящего в стране и в мире?

- Все довольны, что вернулись к полноценной работе. Следующие дни покажут, кто и как готов. Я не сомневаюсь, что футболисты индивидуально выполняли весь объем предложенной работы, но индивидуальная работа кардинально отличается от коллективной. Будем работать над восстановлением командных связей, которые, наверно, были утеряны за это время.

- Как команда планирует готовиться дальше?

- У нас есть четкий план дальнейшей работы. Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки, но все будет зависеть от состояния футболистов. В зависимости от того, как они готовы, мы будем вносить коррективы в программу работы.

В наших планах также двусторонние матчи, контрольные поединки с другими командами. Но тут пока идут переговоры, необходимо учесть ряд нюансов, в данном направлении на сегодняшний день конкретики нет.

- У футболистов "Динамо", что очевидно, будет разный уровень физической готовности. Это самая большая проблема для тренерского штаба?

- Это проблема, да. Но эта проблема решаема, и это одно из направлений деятельности тренерского штаба. Это наша работа и в ближайшее время, в том числе, будем заниматься тем, чтобы привести состояние игроков к общему знаменателю.

- Сейчас много разговоров о формате и месте проведения оставшихся матчей нынешнего сезона. Что вы думаете по этому поводу?

- Как главный тренер, я приму любое решение по датам и месту поединков. Возможно, для нас было бы оптимально доиграть сезон в Киеве. Но у других клубов может быть иное мнение, необходимо находить общее решение. В сложившейся ситуации очень важно прислушиваться друг к другу и найти вариант, который бы подошел всем командам.