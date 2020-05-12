Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривцов: Мы с Сидорчуком хорошие друзья и кумовья
О противостоянии Шахтера и Динамо футболисты почти не говорят
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился впечатлениями от участия в проекте "Руханка", где он вместе с Сергеем Сидорчуком показывал упражнения украинским детям. Также центрбек рассказал об отношениях с капитаном "Динамо".
"Это проводится для детей из сел, у которых нет возможности подключится к интернету. Они смотрят уроки и упражнения по телевизору. Думаю, в данной ситуации это необходимо. Мы показали универсальные упражнения, без изысков и "сворачивания буквой зю№". Много людей присылали слова благодарности.
Совместное участие в проекте с Сергеем Сидорчуком? О футболе и противостоянии "Шахтера" с "Динамо" мы с ним меньше всего говорим. Можем поделиться какими-то новостями, но не более. Мы хорошие друзья и кумовья", – сказал Сергей Сидорчук в комментарии для видеожурнала Yellow.
Новости по теме
- 11:55 Украинские Пришлось переселиться из квартиры. Кривцов: Уже не знал, самому ли застрелиться, или кого-то
- 20:28 Украинские Андрей Пятов и Сергей Кривцов проведут уроки диджитал-физкультуры для школьников
- 23:07 Lifestyle Кинг-Конг жив: Денис Бойко показал, что вытворяет на карантине с соблазнительной женой