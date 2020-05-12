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Кривцов: Мы с Сидорчуком хорошие друзья и кумовья

Премьер-лига
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О противостоянии Шахтера и Динамо футболисты почти не говорят

Кривцов: Мы с Сидорчуком хорошие друзья и кумовья
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился впечатлениями от участия в проекте "Руханка", где он вместе с Сергеем Сидорчуком показывал упражнения украинским детям. Также центрбек рассказал об отношениях с капитаном "Динамо".

"Это проводится для детей из сел, у которых нет возможности подключится к интернету. Они смотрят уроки и упражнения по телевизору. Думаю, в данной ситуации это необходимо. Мы показали универсальные упражнения, без изысков и "сворачивания буквой зю№". Много людей присылали слова благодарности.

Совместное участие в проекте с Сергеем Сидорчуком? О футболе и противостоянии "Шахтера" с "Динамо" мы с ним меньше всего говорим. Можем поделиться какими-то новостями, но не более. Мы хорошие друзья и кумовья", – сказал Сергей Сидорчук в комментарии для видеожурнала Yellow.

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В статье: Сергей Кривцов Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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