Днепр-1 пройдет тест на COVID-19, за время карантина игроки отрабатывали индивидуальные качества

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​заявил, что за два месяца карантина футболисты клуба под руководством тренеров отрабатывали индивидуальные качества.

Непосредственно на базе, по словам президента, занималась группа, которая восстанавливалась и работала с врачами.

Несколько дней назад я был на "Днепр-Арене". Состояние газона там отличное, это самая приятная новость для меня за последние дни.

Благодаря базе этот карантин мы прошли уверенно. Полей хватает, футболисты тренировались там под контролем тренерского штаба. Работали больше над индивидуальными качествами каждого.