Шахтер собрался на базе и сдал тесты на COVID-19

Сегодня, 12 мая, донецкий "Шахтер" собрался в тренировочном комплексе "Святошин".

Все игроки и тренеры первой команды "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. После этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием.

Процедура анализа займет до трех суток. "Горняки" ждут результаты тестирования, после чего смогут вернуться к тренировкам.

Первая тренировка всей команды запланирована на пятницу, 15 мая.