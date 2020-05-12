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Шахтер собрался на базе и сдал тесты на COVID-19

Премьер-лига
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Вернуться к тренировкам команда планирует в пятницу

Шахтер собрался на базе и сдал тесты на COVID-19
Новина українською

Сегодня, 12 мая, донецкий "Шахтер" собрался в тренировочном комплексе "Святошин".

Все игроки и тренеры первой команды "Шахтера" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. После этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием.

Процедура анализа займет до трех суток. "Горняки" ждут результаты тестирования, после чего смогут вернуться к тренировкам.

Первая тренировка всей команды запланирована на пятницу, 15 мая.

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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