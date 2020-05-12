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Заря приступила к тренировкам в закрытом режиме

Премьер-лига
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Утром команда сдала тесты на коронавирус

Заря приступила к тренировкам в закрытом режиме
Новина українською

После послабления карантинных мер луганская "Заря", следуя всем правилам дистанцирования и дезинфекции, приступила к тренировочному процессу в закрытом режиме на учебно-тренировочной базе.

Пока что в планах "чёрно-белых" исключительно одноразовые тренировки.

Отмечается, что все футболисты живи и здоровы находятся в хорошем настроении. Сегодня игроки прошли медицинское обследование и тренировочный процесс стартовал.

Напомним, что на карантин "Заря" ушла занимая второе место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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