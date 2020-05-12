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Заря приступила к тренировкам в закрытом режиме
Утром команда сдала тесты на коронавирус
После послабления карантинных мер луганская "Заря", следуя всем правилам дистанцирования и дезинфекции, приступила к тренировочному процессу в закрытом режиме на учебно-тренировочной базе.
Пока что в планах "чёрно-белых" исключительно одноразовые тренировки.
Отмечается, что все футболисты живи и здоровы находятся в хорошем настроении. Сегодня игроки прошли медицинское обследование и тренировочный процесс стартовал.
Напомним, что на карантин "Заря" ушла занимая второе место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Заря
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