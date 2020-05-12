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Ворскла предлагает доиграть матчи второй шестерки в Полтаве

Премьер-лига
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Об этом рассказал главный тренер команды Юрий Максимов

Ворскла предлагает доиграть матчи второй шестерки в Полтаве
Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о выходе команды из карантина, тестах на коронавирус и идее доиграть чемпионат во второй "шестерке" в одном городе.

"Мы собрались сегодня, чтобы сдать тесты на коронавирус. Вся команда прошла эту процедуру, теперь три дня будем ждать результаты, а потом сможем приступить к групповым тренировкам. Правда, в упражнениях планируем соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Что касается варианта доиграть чемпионат в нашей шестерке в одном городе, то мы подчинимся решению, которое будет принято Премьер-лигой. Со своей стороны можем пригласить все команды сыграть оставшиеся матчи в Полтаве. У нас есть для этого все условия", — отметил Юрий Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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