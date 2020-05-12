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Сидорчук: Уверенности в том, что чемпионат начнется 30 мая априори быть не может
Сегодня Динамо провело первую полноценную тренировку
Сегодня киевское “Динамо” провело первую полноценную тренировку после ослабления карантинных ограничений в Украине. О том, как прошло это занятие, рассказал капитан “бело-синих” Сергей Сидорчук.
- Можно сказать, что это тот же тренировочный процесс, только уже ближе к нормальному, игровому. Было не очень тяжело, мы провели первые беговые серии. Все в команде соскучились друг по другу, было много эмоций, может, иногда даже чересчур (улыбается), никто не хотел проигрывать.
Первый раз за время карантина собраться всей командой - это сравнимо с выходом из отпуска, такие же ощущения. Раньше мы тренировались в группах по 3-4 человека, а сейчас наконец пересеклись с ребятами, которых долго не видели.
- В каком формате прошла тренировка?
- Сначала была разминка, а затем мы провели беговые серии и мини-футбольный турнир. Первая тренировка была больше втягивающей, эмоциональной.
- Было ли вводное слово от Алексея Михайличенко?
- Главный тренер сказал, что поскольку пандемия коронавируса еще не отступила, нужно продолжать быть аккуратными и придерживаться установленных правил: не собираться большими группами и соблюдать личную гигиену.
- Что изменилось на базе за время карантина, какие меры предосторожности предприняты?
- На базе везде стоят антисептики, а весь персонал ходит в масках. Также не допускаются столпотворения в закрытых помещениях. Даже когда приходишь к доктору на осмотр, то желательно, чтобы не собиралось сразу много человек, вплоть до того, что приходится ждать своей очереди за дверью.
Тренажерный зал, бассейн и баня пока не работают. Думаю, что позже они возобновят работу, но там тоже будет действовать ограничение на количество человек.
- В команде ориентируются на заявленную руководством УАФ и УПЛ дату возобновления чемпионата - 30 мая?
- Еще нет определенности, когда начнется чемпионат. Уверенности в этом априори быть не может, ведь еще нет официальных документов, даже не все команды прошли тестирование на коронавирус. Как только определенность появится, тогда уже будет сформирован тренировочный план.
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