Рафаилов: Вернидуб выгорел. Стало понятно, что Заря остановилась

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему клуб расстался с тренером Юрием Вернидубом.

"Есть такая фраза, что человек "сгорел" на работе. А Юрий Вернидуб просто выгорел. Когда у команды не было результатов, я с ним говорил и услышал такую фразу: "Мы же делаем все как всегда". Мне стало понятно, что мы остановились.

У Вернидуба появились какие-то страхи. Он перестал допускать нашего спортивного директора на тренировки. Вернидуб еще достаточно молодой, ему еще есть что доказывать и в белорусском, и в украинском футболе", – сказал Рафаилов.

Напомним, что Вернидуб работал главным тренером "Зари" с ноября 2011 года по май 2019. Сейчас специалист работает с солигорским "Шахтером".