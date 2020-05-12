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Рафаилов: Вернидуб выгорел. Стало понятно, что Заря остановилась

Премьер-лига
(1 голосов)

Функционер рассказал об отставке тренера

Рафаилов: Вернидуб выгорел. Стало понятно, что Заря остановилась
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему клуб расстался с тренером Юрием Вернидубом.

"Есть такая фраза, что человек "сгорел" на работе. А Юрий Вернидуб просто выгорел. Когда у команды не было результатов, я с ним говорил и услышал такую фразу: "Мы же делаем все как всегда". Мне стало понятно, что мы остановились.

У Вернидуба появились какие-то страхи. Он перестал допускать нашего спортивного директора на тренировки. Вернидуб еще достаточно молодой, ему еще есть что доказывать и в белорусском, и в украинском футболе", – сказал Рафаилов.

Напомним, что Вернидуб работал главным тренером "Зари" с ноября 2011 года по май 2019. Сейчас специалист работает с солигорским "Шахтером".

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Сергей Рафаилов
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
12.05.2020 в 22:22
Так может стоило купить Вернидубу в команду хотя бы одного игрока мирового класса, чтоб вновь разжечь былое пламя? Например, условный Роналдиньо сейчас не дорого стоит и на большую зарплату не претендует. Зато много чем помог бы Заре и на поле, и на тренировках. И у тренера б "глаза горели" звезду тренировать - отличный повод внести что-то новое в тренировочный процесс.
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0
-1
xapyga (Запорожье)
12.05.2020 в 22:35
вот что ты несешь?За всей не однозначности высказывания Рафаилова,тут он скорее всего прав,8 лет тренировать один клуб как бы не мало даже по мировым стандартам,а по украинским тем более
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
12.05.2020 в 22:45
Согласен. И ты прав, и Рафаилов в чем-то прав. Но в таком случае руководству нужно было либо увольнять Вернидуба раньше, либо стимулировать его развитие, а не сваливать все на тренера. Вот Рафаилова самого недавно уволили. Тоже, видать, "делал все как раньше"
+1
0


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