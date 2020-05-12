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Рафаилов: От 2+2 Заря получает 20% годового бюджета клуба. Каналы Футбол предлагали 5%

Премьер-лига
(2 голосов)

И снова к вопросу о трансляторах и едином пуле

Рафаилов: От 2+2 Заря получает 20% годового бюджета клуба. Каналы Футбол предлагали 5%
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, почему клуб продал права на трансляции УПЛ каналу "2+2".

- Никто из тех клубов, которые не пошли в единый телепул, не понес наказания...

– Пусть накажут. Я говорил, сколько "Заря" получает от телеканалов.

- Сколько?

– Хорошие деньги. Это 20% годового бюджета клуба. Мне каналы "Футбол" предлагали 5%. Где экономика? А когда будет 14 команд – получается еще меньше. Даже если бы "Заря" стала чемпионом, она бы не получила тех денег, которые сегодня платит канал "2+2".

- Вы где-то получали порядка 1,5 млн евро?

– Давайте не будем. Не 1,5 млн, меньше... Но порядок цифр примерно вы понимаете.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов телепул
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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DONCHANYN (ДОНЕЦК)
13.05.2020 в 00:42
И шо сказал Рафаилов? Даже если цифра журналиста верна, 1,5 млн, (по Рафаилову меньше), получается, бюджет Зари - 7,5 млн? В еврокубках участвовали, Михайличенко у ДК купили (и не только его), все остальное - за 7,5 млн? Как по мне, прямым текстом сказано - мы работаем втемную, денег всех не показываем. Т.е. не платим налоги. Шо ж так дешево палиться? Хотя у нас большинство клубов во всех лигах, как я понял, живут так же.
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миг-25 (киев)
13.05.2020 в 00:09
Я не понял -от кого наказание?- от донецких бомжей которые за бутылку продали свой Донбасс-а теперь пытаются Украине ставить условия проживая на мусорниках в Киеве?
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