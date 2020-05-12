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Рафаилов: От 2+2 Заря получает 20% годового бюджета клуба. Каналы Футбол предлагали 5%
И снова к вопросу о трансляторах и едином пуле
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, почему клуб продал права на трансляции УПЛ каналу "2+2".
- Никто из тех клубов, которые не пошли в единый телепул, не понес наказания...
– Пусть накажут. Я говорил, сколько "Заря" получает от телеканалов.
- Сколько?
– Хорошие деньги. Это 20% годового бюджета клуба. Мне каналы "Футбол" предлагали 5%. Где экономика? А когда будет 14 команд – получается еще меньше. Даже если бы "Заря" стала чемпионом, она бы не получила тех денег, которые сегодня платит канал "2+2".
- Вы где-то получали порядка 1,5 млн евро?
– Давайте не будем. Не 1,5 млн, меньше... Но порядок цифр примерно вы понимаете.