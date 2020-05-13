Ящишин: Карпати не готовы проводить тестирование на коронавирус – на это нет средств

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин поделился мнением о возобновлении сезона в УПЛ

"Тестирование проводить мы не готовы – на это нет средств. Ставил этот вопрос во время онлайн-заседания Олегу Протасову, но никакой конкретики нет.

Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин (ослабление планируется с 15 мая – прим.), поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу", – сказал Ящишин.