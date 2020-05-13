Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ящишин: Карпати не готовы проводить тестирование на коронавирус – на это нет средств
В УАФ пока что тоже не ответили на запрос клуба
Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин поделился мнением о возобновлении сезона в УПЛ
"Тестирование проводить мы не готовы – на это нет средств. Ставил этот вопрос во время онлайн-заседания Олегу Протасову, но никакой конкретики нет.
Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин (ослабление планируется с 15 мая – прим.), поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу", – сказал Ящишин.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...