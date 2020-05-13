  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ящишин: Карпати не готовы проводить тестирование на коронавирус – на это нет средств
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ящишин: Карпати не готовы проводить тестирование на коронавирус – на это нет средств

Премьер-лига
(1 голосов)

В УАФ пока что тоже не ответили на запрос клуба

Ящишин: Карпати не готовы проводить тестирование на коронавирус – на это нет средств
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин поделился мнением о возобновлении сезона в УПЛ

"Тестирование проводить мы не готовы – на это нет средств. Ставил этот вопрос во время онлайн-заседания Олегу Протасову, но никакой конкретики нет.

Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин (ослабление планируется с 15 мая – прим.), поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу", – сказал Ящишин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...